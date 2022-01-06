В Петербурге выявлены заведения – нарушители антиковидных правил

Так, в ресторане на улице Белинского, 5, несмотря на запрет, сидели посетители, персонал не использовал средства защиты, а ещё в заведении отсутствовала специальная разметка. В ресторане Mercado del sol на ул. Белинского, 5 были зафиксированы аналогичные нарушения. А, например, в одном из баров на улице Рубинштейна работа велась без QR-кодов и разметки, персонал также не использовал маски. Также не прошла проверку кальянная на Гончарной улице, 5, где в зале отдыхали гости, а работники продавали кальяны, что запрещено постановлением городского правительства. Составлен протокол и на кафе на Тележной улице, которое тоже проигнорировало требования о разметке и QR-коде.