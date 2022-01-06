В Петербурге выявлены заведения – нарушители антиковидных правил
В таких помещениях либо не было разметки, либо персонал обслуживал без защитных масок, или же замечено игнорирование системы QR-кодов.
Вид на Исаакиевский собор. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В Санкт-Петербурге прошёл антиковидный рейд, в ходе которого полиция и сотрудники администрации Центрального района проверили соблюдение противокоронавирусных ограничений предприятиями общепита и выявили четыре заведения, нарушающие антиковидные требования, об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Так, в ресторане на улице Белинского, 5, несмотря на запрет, сидели посетители, персонал не использовал средства защиты, а ещё в заведении отсутствовала специальная разметка. В ресторане Mercado del sol на ул. Белинского, 5 были зафиксированы аналогичные нарушения. А, например, в одном из баров на улице Рубинштейна работа велась без QR-кодов и разметки, персонал также не использовал маски. Также не прошла проверку кальянная на Гончарной улице, 5, где в зале отдыхали гости, а работники продавали кальяны, что запрещено постановлением городского правительства. Составлен протокол и на кафе на Тележной улице, которое тоже проигнорировало требования о разметке и QR-коде.
А вот кальян-бар на Стремянной улице, 3 и питейное заведение на улице Марата успешно прошли проверку. На момент антиковидного рейда оба заведения не работали. Всего правоохранители ночью проверили 10 адресов, составили 4 протокола о нарушениях. Кстати, районная пресс-служба сообщила, что заведения для проверок были отобраны не случайно, а исходя из обращений горожан.
А ранее Лайф писал, что Мясников призвал пересмотреть антиковидные ограничения из-за "омикрона". Врач отметил, что зарубежный опыт существования в условиях этого штамма доказывает необходимость изменения продолжительности карантина для заражённых.
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