В России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном"

Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы у россиян, которые не выезжали за рубеж. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны", — сказал он на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.