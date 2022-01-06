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В России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном"

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.

6 января, 16:19

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы у россиян, которые не выезжали за рубеж. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны", — сказал он на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

В США на "омикрон" пришлось более 95% новых случаев ковида

В США на "омикрон" пришлось более 95% новых случаев ковида

Ранее российский турист привёз "омикрон" из Египта в Пермский край. Болезнь проходила в лёгкой форме. Мужчине даже удалось не заразить новым штаммом своих родных и близких. Также случай заражения "омикроном" выявили в Нижегородской области. А в Иркутске болезнь диагностировали у детей из двух разных семей. Взрослые, находившиеся в контакте с ними, сейчас проходят обследование.

Напомним, что всего за минувшие сутки в России выявили 15 316 заболевших ковидом, что является минимумом с 17 июня 2021 года. Также в России зарегистрировали 802 смерти из-за коронавируса за сутки — это минимум с 27 сентября.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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