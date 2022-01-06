Белоруссия отправила в Казахстан миротворческую роту ВДВ
Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Оно укомплектовано только военнослужащими по контракту.
Вылет миротворческих сил © Минобороны
Белорусский министр обороны Виктор Хренин рассказал, что белорусские миротворцы отправились в Казахстан для участия в регулировании кризисной ситуации и выполнения международных и союзнических обязательств в рамках оказания этой стране помощи со стороны ОДКБ.
"Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Оно укомплектовано только военнослужащими по контракту", — приводит слова Хренина Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь.
По словам министра, сегодня ночью рота отправилась в район аэродрома Мачулищи, где погрузилась в российские самолёты, а в данный момент выдвигается к месту выполнения задач для участия в урегулировании кризисной ситуации в Казахстане, которая способна привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент, подчеркнул Хренин.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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