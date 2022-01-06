Белоруссия отправила в Казахстан миротворческую роту ВДВ

Белорусский министр обороны Виктор Хренин рассказал, что белорусские миротворцы отправились в Казахстан для участия в регулировании кризисной ситуации и выполнения международных и союзнических обязательств в рамках оказания этой стране помощи со стороны ОДКБ.

"Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. Оно укомплектовано только военнослужащими по контракту", — приводит слова Хренина Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь.