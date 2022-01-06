Синоптик Тишковец предупредил москвичей об усилении морозов после Рождества

В предстоящую рождественскую ночь, а также в пятницу в Москве столбики термометров немного опустятся, а небольшой снег перейдёт в метель. Морозы сохранятся и в последующие дни, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём инстаграме.

"В Москве и по области синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, что поставит крест на первой в этом году оттепели. В предстоящую рождественскую ночь погода в столице ожидается очень благоприятной: будет облачно, пройдёт небольшой снег, ветер западной четверти 4–9 м/с, температура воздуха понизится с 0 до минус 3–5, а значит, подтаявший снег замёрзнет и превратится в гололедицу", — написал Тишковец.

По прогнозам синоптика, в этом году ожидаются относительно слабые рождественские морозы, но наблюдаются они тем не менее довольно часто — в 20% случаев. Завтра, особенно утром и вечером, сохранится вероятность скоротечного заряда снега, к вечеру ожидается сильный ветер, метель и ухудшение видимости до 4–6 км, похолодание усилится, и дневная температура вернётся в свою климатическую январскую норму — минус 5–7, поделился сотрудник центра погоды.