МВД Казахстана сообщило о 18 погибших во время беспорядков силовиках

Количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. Такие цифры вечером в четверг приводит МВД республики. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.