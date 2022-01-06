Педофилов, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, задержали два парня, которые вместе с остальными жителями прочёсывали город и искали пропавшую малышку. После расправы над девочкой преступники пошли в гараж, там их и обнаружили добровольцы Влад Астафьев и Илья Абрамов.

"Мы приехали к гаражам, там были другие добровольцы. Они сказали, что никого не нашли. Мы хотели было отправиться в другой район, заехали чуть дальше, чтобы развернуться, и тут увидели двух мужчин. Я увидел, что один из них похож на подозреваемого — того, который постарше [44-летний Денис Герасимов]. Я узнал его по очкам и дублёнке", — рассказал один из добровольцев Влад Астафьев порталу Kostroma.Today.

Молодые люди признались подозреваемым, что ищут убийц девочки, и попросили проехать в отдел полиции, но те отказались. По словам добровольца, мужчины вели себя адекватно, спокойно разговаривали и совсем не нервничали. Астафьев предложил вызвать правоохранителей, на что Герасимов согласился. Вскоре подъехала полицейская машина и забрала подозреваемых в отдел, где они во всём сознались.