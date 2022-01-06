Узнали по очкам и дублёнке: Убийц пятилетней девочки в Костроме задержали два добровольца
Молодые люди случайно увидели двух мужчин, один из которых был немного похож на подозреваемого, и проследили за ними. Их догадка подтвердилась.
Добровольцы Илья (справа) и Влад (слева) Фото © Kostroma.Today
Педофилов, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, задержали два парня, которые вместе с остальными жителями прочёсывали город и искали пропавшую малышку. После расправы над девочкой преступники пошли в гараж, там их и обнаружили добровольцы Влад Астафьев и Илья Абрамов.
"Мы приехали к гаражам, там были другие добровольцы. Они сказали, что никого не нашли. Мы хотели было отправиться в другой район, заехали чуть дальше, чтобы развернуться, и тут увидели двух мужчин. Я увидел, что один из них похож на подозреваемого — того, который постарше [44-летний Денис Герасимов]. Я узнал его по очкам и дублёнке", — рассказал один из добровольцев Влад Астафьев порталу Kostroma.Today.
Молодые люди признались подозреваемым, что ищут убийц девочки, и попросили проехать в отдел полиции, но те отказались. По словам добровольца, мужчины вели себя адекватно, спокойно разговаривали и совсем не нервничали. Астафьев предложил вызвать правоохранителей, на что Герасимов согласился. Вскоре подъехала полицейская машина и забрала подозреваемых в отдел, где они во всём сознались.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
Комментариев: 0