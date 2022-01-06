Погромщики в Алма-Ате захватили телебашню "Коктобе"
В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу.
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Протестующие в ходе беспорядков в Алма-Ате захватили телевизионную вышку "Коктобе", сообщает агентство KazTag. Подтверждения этой информации пока не поступало.
"Коктобе" — телевизионная и радиовещательная башня, введённая в эксплуатацию в 1984 году. Расположена ниже вершины горы Кок-Тобе, к юго-востоку от центра города. Высота башни — 371,5 м. Высота мачты для антенн — 114 м. В башне находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу.
Ранее сообщалось, что мародёры захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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