Погромщики в Алма-Ате захватили телебашню "Коктобе"

Протестующие в ходе беспорядков в Алма-Ате захватили телевизионную вышку "Коктобе", сообщает агентство KazTag. Подтверждения этой информации пока не поступало.

"Коктобе" — телевизионная и радиовещательная башня, введённая в эксплуатацию в 1984 году. Расположена ниже вершины горы Кок-Тобе, к юго-востоку от центра города. Высота башни — 371,5 м. Высота мачты для антенн — 114 м. В башне находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу.