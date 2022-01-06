Появилось видео, как агрессивный водитель протаранил колонну силовиков в Актобе
В результате пострадал один полицейский, который был госпитализирован. Сейчас личность нарушителя устанавливается.
Автомобиль таранит силовиков в Актобе. Кадр из видео © Telegram / SHOT
Автомобиль таранит силовиков в Актобе. Видео © Telegram / SHOT
В Сети появились кадры столкновений с протестующими в Казахстане, на которых автомобиль таранит силовиков. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл в Актобе 5 января. На кадрах ВАЗ-2114 с агрессивным водителем за рулём идёт на таран силовиков. Машина уверенно едет прямо на сотрудников, которые решают не рисковать жизнями и в итоге отпрыгивают в стороны, чтобы не попасть под колёса.
Как уточняется, в результате пострадал один полицейский, который был госпитализирован. Сейчас личность нарушителя устанавливается.
Ранее Лайф писал, что во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек. Около 400 жителей страны были госпитализированы. В Алма-Ате задержали около двух тысяч человек. Зачистка правоохранительными органами проводилась на улицах Карасай-батыра и Масанчи. Также в столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло более 12 силовиков. Трое из них были найдены обезглавленными.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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