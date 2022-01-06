Появилось видео, как агрессивный водитель протаранил колонну силовиков в Актобе

В Сети появились кадры столкновений с протестующими в Казахстане, на которых автомобиль таранит силовиков. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT .

Инцидент произошёл в Актобе 5 января. На кадрах ВАЗ-2114 с агрессивным водителем за рулём идёт на таран силовиков. Машина уверенно едет прямо на сотрудников, которые решают не рисковать жизнями и в итоге отпрыгивают в стороны, чтобы не попасть под колёса.