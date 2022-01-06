Минобороны показало видео прибытия первых подразделений российских миротворцев в Казахстан

В Казахстан прибыли первые основные силы миротворцев России ОДКБ. Видео © Telegram / SHOT

В Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает в четверг Министерство обороны РФ.

"Самолёты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", — сказали в военном ведомстве.