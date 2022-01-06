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Минобороны показало видео прибытия первых подразделений российских миротворцев в Казахстан

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск РФ.

6 января, 15:02
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В Казахстан прибыли первые основные силы миротворцев России ОДКБ. Кадр из видео © Telegram / SHOT

В Казахстан прибыли первые основные силы миротворцев России ОДКБ. Видео © Telegram / SHOT

В Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает в четверг Министерство обороны РФ.

"Самолёты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", — сказали в военном ведомстве.

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Как уточняется, подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ выдвинулись из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки Чкаловский, Ивановского соединения ВДВ — Иваново-Северный, Ульяновского соединения ВДВ — Ульяновск-Восточный, где проходит погрузка на самолёты военно-транспортной авиации.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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