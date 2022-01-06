ТАСС сообщает о погибших в результате зачистки центра Алма-Аты

В центре Алма-Аты продолжается спецоперация по зачистке площади Республики от протестующих. Около 16 часов по московскому времени военные окружили площадь, не выходя из машин, и потребовали от демонстрантов покинуть её. Когда зазвучали первые звуки стрельбы, люди бросились бежать. Среди зачинщиков беспорядков есть раненые и убитые, пишет ТАСС.