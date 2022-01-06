ТАСС сообщает о погибших в результате зачистки центра Алма-Аты
Точное число жертв пока не известно. По словам местных жителей, в центре города ещё слышны звуки стрельбы.
Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me / NEXTA Live
В центре Алма-Аты продолжается спецоперация по зачистке площади Республики от протестующих. Около 16 часов по московскому времени военные окружили площадь, не выходя из машин, и потребовали от демонстрантов покинуть её. Когда зазвучали первые звуки стрельбы, люди бросились бежать. Среди зачинщиков беспорядков есть раненые и убитые, пишет ТАСС.
"Те, кто бежит со стороны площади, говорят, что [силовики] стреляли по зачинщикам беспорядков, и видели, как некоторые точно падали", — сообщил агентству один из очевидцев.
По словам местных жителей, сейчас ещё слышны звуки стрельбы, но огонь периодически стихает.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
Комментариев: 1
До каких пор бандитов будут называть "протестующими"?