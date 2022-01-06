Матвиенко заявила об угрозе безопасности соседних стран из-за беспорядков в Казахстане
Председатель Совфеда также высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властям республики вместе с ОДКБ удастся нормализовать жизнь и наказать преступников.
Валентина Матвиенко © ТАСС / Никольский Алексей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Сената Казахстана выразила беспокойство в связи с масштабом противоправных действий в стране, угрожающих безопасности соседних государств. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента РФ.
"Состоялся телефонный разговор спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева. Председатель СФ в беседе высказала слова сопереживания и поддержки. Валентина Матвиенко отметила в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Республике Казахстан, озабоченность масштабом противоправных действий вооружённых экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики Казахстан, жизни её граждан, но и безопасности государств-соседей", — говорится в сообщении пресс-службы.
Матвиенко высоко оценила последовательные действия властей республики по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил к сохранению мира и стабильности. Она высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки будет ситуация нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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