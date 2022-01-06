Матвиенко заявила об угрозе безопасности соседних стран из-за беспорядков в Казахстане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Сената Казахстана выразила беспокойство в связи с масштабом противоправных действий в стране, угрожающих безопасности соседних государств. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

"Состоялся телефонный разговор спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева. Председатель СФ в беседе высказала слова сопереживания и поддержки. Валентина Матвиенко отметила в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Республике Казахстан, озабоченность масштабом противоправных действий вооружённых экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Республики Казахстан, жизни её граждан, но и безопасности государств-соседей", — говорится в сообщении пресс-службы.