Глава фракции ЕР Васильев назвал протесты в Казахстане вооружённым мятежом исламских боевиков
По его словам, это группы готовых на всё людей, которые хорошо подготовлены и знают, для чего они пришли в Алма-Ату и другие города.
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что протесты в Казахстане приобретают форму вооружённого мятежа со стороны хорошо подготовленных исламских боевиков. По его словам, это группы готовых на всё людей, которые хорошо подготовлены и знают, для чего они пришли в Алма-Ату и другие города.
Васильев заявил, что протесты в Казахстане становятся вооружённым мятежом © "Единая Россия"
"Мы видим, что льётся кровь, совершаются погромы, поджоги, парализуется жизнь в целом. Службы обеспечения, включая кареты скорой помощи, которым не позволяют выполнять свои задачи. Мы получаем информацию, что двое сотрудников правоохранительных органов обезглавлены — это крайняя форма жестокости. То есть очевидно, что это не недовольные люди. Это группа хорошо подготовленных, готовых на всё и знающих, для чего они пришли в Алма-Ату, в частности, и в другие города людей. Очевидно, что это исламские боевики", — заявил он в четверг.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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