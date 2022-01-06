Глава фракции ЕР Васильев назвал протесты в Казахстане вооружённым мятежом исламских боевиков

По его словам, это группы готовых на всё людей, которые хорошо подготовлены и знают, для чего они пришли в Алма-Ату и другие города.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что протесты в Казахстане приобретают форму вооружённого мятежа со стороны хорошо подготовленных исламских боевиков. По его словам, это группы готовых на всё людей, которые хорошо подготовлены и знают, для чего они пришли в Алма-Ату и другие города.

Васильев заявил, что протесты в Казахстане становятся вооружённым мятежом © "Единая Россия"