Эксперт Статут назвал три главных правила для желающих похудеть после новогоднего застолья

Руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как правильно худеть во время новогодних праздников.

По словам эксперта, Новый год не самое лучшее время, чтобы устраивать гастрономическое веселье. Он отметил, что продукты с высоким гликемическим индексом и калорийностью дают быстрое гормональное вознаграждение, однако оно быстро проходит. Причём на следующий день чувствуешь себя не очень хорошо. Статут предложил искать альтернативу: сходить на каток, прогуляться по городу или устроить танцы дома. Так что первое правило для желающих похудеть — умеренная активность.

Тем не менее даже если вы позволили себе гастрономические излишества, не стоит себя за это винить, иначе может возникнуть не менее вредный для организма стресс. И это второе важное правило, которое позволит защитить от перегрузок нервную систему. Эксперт отметил, что после такой тяжёлой трапезы лучше начинать тренироваться через пару дней, потому что организм не успеет справиться с большим количеством поглощённых калорий и ему нужен будет отдых. Для таких дней лучше всего подойдёт прогулка на свежем воздухе. А уже с четвёртого дня можно приступать к тренировкам.

"Если же вы провели неделю или две в перманентном обжорстве, это действительно может привести к появлению подкожного и висцерального жира. Организм начнёт перестраиваться на режим запасания", — отметил Статут.

При этом не нужно устраивать лишний шок для организма и делать себе разгрузочные дни, нужно просто перейти на свой обычный рацион. И это третье правило — в новом году начать жить (и есть!) с чистого листа.