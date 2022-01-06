Эксперт Статут назвал три главных правила для желающих похудеть после новогоднего застолья
Даже если вы позволили себе гастрономические излишества, не стоит себя за это винить, иначе может возникнуть не менее вредный для организма стресс.
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Руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как правильно худеть во время новогодних праздников.
По словам эксперта, Новый год не самое лучшее время, чтобы устраивать гастрономическое веселье. Он отметил, что продукты с высоким гликемическим индексом и калорийностью дают быстрое гормональное вознаграждение, однако оно быстро проходит. Причём на следующий день чувствуешь себя не очень хорошо. Статут предложил искать альтернативу: сходить на каток, прогуляться по городу или устроить танцы дома. Так что первое правило для желающих похудеть — умеренная активность.
Тем не менее даже если вы позволили себе гастрономические излишества, не стоит себя за это винить, иначе может возникнуть не менее вредный для организма стресс. И это второе важное правило, которое позволит защитить от перегрузок нервную систему. Эксперт отметил, что после такой тяжёлой трапезы лучше начинать тренироваться через пару дней, потому что организм не успеет справиться с большим количеством поглощённых калорий и ему нужен будет отдых. Для таких дней лучше всего подойдёт прогулка на свежем воздухе. А уже с четвёртого дня можно приступать к тренировкам.
"Если же вы провели неделю или две в перманентном обжорстве, это действительно может привести к появлению подкожного и висцерального жира. Организм начнёт перестраиваться на режим запасания", — отметил Статут.
При этом не нужно устраивать лишний шок для организма и делать себе разгрузочные дни, нужно просто перейти на свой обычный рацион. И это третье правило — в новом году начать жить (и есть!) с чистого листа.
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