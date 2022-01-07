С лёгким паром: Как правильно ходить в баню, чтобы не оказаться в больнице После праздничного застолья многие продолжают отмечать Новый год, отправляясь в баню, причём захватив с собой еду и алкоголь. Как правильно париться, чтобы провести время с пользой для здоровья? 6 января, 21:40 Фото © "КиноПоиск"

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция". Эти слова из привычной новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" знакомы каждому. Но, несмотря на прекрасный сюжет и игру актёров, самой главной ошибкой Жени Лукашина и его друзей было пить спиртное в бане.

К сожалению, очень многие пытаются повторить эту ошибку из раза в раз. Результат — можно очнуться в больничной палате, а не в самолёте по пути в Ленинград. Чтобы этого не произошло, врач-физиотерапевт и основатель банной компании "Пропарим.ру" Михаил Комиссаров рассказал Лайфу, как правильно париться, чтобы в процессе вам не стало плохо.

Фото © РИА "Новости" / Алексей Куденко

— Вот элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать в бане. Ни в коем случае нельзя бегать в тапочках по скользкому полу, чтобы не поскользнуться и не ушибиться. Особенно важно аккуратно подниматься по скользким ступенькам в купель. Париться лучше лёжа. И обязательно надо надевать специальную шапку, чтобы спасти голову от перегрева, — начинает свой рассказ Михаил Комиссаров.

Шапочки, по словам специалиста, бывают из разных материалов: войлочные, махровые, из овчины. Однако классическим вариантом является первый. Если же в парилке не оказалось специального головного убора, то сделать его можно из веника. Прежде чем положить последний на голову, нужно смочить его в прохладной воде.

Кроме того, перед походом в баню человек должен удостовериться в том, что всё знает о работе своей сердечно-сосудистой системы. Если есть проблемы, то лучше сначала проконсультироваться с врачом. Также специалист настоятельно рекомендует не устраивать соревнования "кто дольше просидит" в парилке. Бывает, что это приводит не только к обморокам, но и к летальному исходу. И вот ещё один момент, на котором стоит сделать акцент, — это контрастные процедуры.

Фото © РИА "Новости" / Михаил Фомичёв

— Закаливанием нужно заниматься постепенно. Для новичков лучше сначала после бани обливаться тёплой водой, а со второго-третьего раза делать воду прохладнее. А вообще, лучше начинать закаливаться летом: бегать по росе, обливаться чуть тёплой водой, постепенно понижая температуру. Если неподготовленным сразу на себя ледяную воду вылить, то это может привести к обмороку или инфаркту, — предупреждает специалист.

Ничто так не делает баню приятной, как аромамасла. Но многие люди, забывая о том, что это горючее, плещут их на печку. В результате можно получить неприятный запах гари и даже пожар. Ещё масла могут вызывать аллергию.

— Многие наносят масло на тело, а при испарении у них начинает жечь кожу. Лучше перед баней нанести на кожу каплю масла и посмотреть, какая будет реакция. Кроме того, пару капель масла можно нанести на разогретые стены парной, и тогда приятный запах будет распространяться по всему помещению. Таким образом, происходит уже ароматерапия, — отмечает Михаил Комиссаров.

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На веники, к слову, тоже может быть аллергия. По словам специалиста, чаще всего — на берёзовые. Однако их и дубовые выбирают для парилки чаще всего. Берёзовыми ветками лучше парить вдоль тела, в противном случае они могут оставлять на теле царапины из-за негладких концов.

Дубовыми хорошо обмахиваться, поскольку они большие и захватывают больше пара. А ещё они очень мягкие. Эвкалиптовый веник хорош для дыхательных путей. Его окунают в крутой кипяток, а затем — в холодную воду. Человеку следует лечь на полок, веник положить на лицо и через него дышать.

Также полезны и пихтовые веники. Их, советует Михаил, также можно заварить в кипятке, а затем окунуть в холодную воду. Затем следует постелить на полок ветками друг к другу и лечь на них.

Несмотря на то что хаммамы и сауны тоже пользуются большим спросом, баня всё же является универсальным вариантом для любого человека.

— Не надо заходить с первого раза и сидеть в бане 20 минут. Лучше постепенно: сперва посидеть 5–7 минут, потом 10. И надо помнить, что оптимальный температурный режим в бане — это 60, 80, 90 градусов, а влажность — 60%. Это ниже, чем в хаммаме, и выше, чем в сауне, — рассказал Лайфу Михаил Комиссаров.

Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Важно также отметить, что в баню нельзя ходить ни сытым, ни голодным. По словам Михаила, лучше перед походом сделать лёгкий перекус яблоком или бутербродом с сыром и сладким чаем.

Что касается алкоголя и бани, то это две совершенно несовместимые вещи. И то и другое расширяет сосуды, а в совокупности может привести к плачевным последствиям. Поэтому вместо любого спиртного лучше наполнять организм минеральной водой или чаем — на ваш выбор.

Если наутро мучает похмелье, то баня — отличное средство. Правда, специалист советует париться либо вечером, либо на следующий день. Важно подождать, когда алкоголь выветрится.

— Если вы не пьёте, то определённого времени суток для посещения бани особо нет. Ночью, конечно, нежелательно. Утром можно прийти и получить заряд энергии. Либо же вечером — вас попарят вениками и помогут расслабиться, — говорит Михаил Комиссаров.

В разговоре с Лайфом Михаил сравнил баню с фитнесом. По его рекомендации, посещать баню новичку стоит два раза в месяц. А для поддержания здоровья впоследствии делать это хотя бы раз в неделю. Возрастных ограничений для парилки нет, но, как уточнил специалист, всё зависит от индивидуального человеческого организма.

Авторы Алексей Соков