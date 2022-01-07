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С лёгким паром: Как правильно ходить в баню, чтобы не оказаться в больнице

После праздничного застолья многие продолжают отмечать Новый год, отправляясь в баню, причём захватив с собой еду и алкоголь. Как правильно париться, чтобы провести время с пользой для здоровья?

6 января, 21:40
<p>Фото © "КиноПоиск"</p>

Фото © "КиноПоиск"

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция". Эти слова из привычной новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" знакомы каждому. Но, несмотря на прекрасный сюжет и игру актёров, самой главной ошибкой Жени Лукашина и его друзей было пить спиртное в бане.

К сожалению, очень многие пытаются повторить эту ошибку из раза в раз. Результат — можно очнуться в больничной палате, а не в самолёте по пути в Ленинград. Чтобы этого не произошло, врач-физиотерапевт и основатель банной компании "Пропарим.ру" Михаил Комиссаров рассказал Лайфу, как правильно париться, чтобы в процессе вам не стало плохо.

Фото © РИА "Новости" / Алексей Куденко

Фото © РИА "Новости" / Алексей Куденко

Вот элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать в бане. Ни в коем случае нельзя бегать в тапочках по скользкому полу, чтобы не поскользнуться и не ушибиться. Особенно важно аккуратно подниматься по скользким ступенькам в купель. Париться лучше лёжа. И обязательно надо надевать специальную шапку, чтобы спасти голову от перегрева, — начинает свой рассказ Михаил Комиссаров.

Шапочки, по словам специалиста, бывают из разных материалов: войлочные, махровые, из овчины. Однако классическим вариантом является первый. Если же в парилке не оказалось специального головного убора, то сделать его можно из веника. Прежде чем положить последний на голову, нужно смочить его в прохладной воде.

Кроме того, перед походом в баню человек должен удостовериться в том, что всё знает о работе своей сердечно-сосудистой системы. Если есть проблемы, то лучше сначала проконсультироваться с врачом. Также специалист настоятельно рекомендует не устраивать соревнования "кто дольше просидит" в парилке. Бывает, что это приводит не только к обморокам, но и к летальному исходу. И вот ещё один момент, на котором стоит сделать акцент, — это контрастные процедуры.

Фото © РИА "Новости" / Михаил Фомичёв

Фото © РИА "Новости" / Михаил Фомичёв

Закаливанием нужно заниматься постепенно. Для новичков лучше сначала после бани обливаться тёплой водой, а со второго-третьего раза делать воду прохладнее. А вообще, лучше начинать закаливаться летом: бегать по росе, обливаться чуть тёплой водой, постепенно понижая температуру. Если неподготовленным сразу на себя ледяную воду вылить, то это может привести к обмороку или инфаркту, предупреждает специалист.

Ничто так не делает баню приятной, как аромамасла. Но многие люди, забывая о том, что это горючее, плещут их на печку. В результате можно получить неприятный запах гари и даже пожар. Ещё масла могут вызывать аллергию.

Многие наносят масло на тело, а при испарении у них начинает жечь кожу. Лучше перед баней нанести на кожу каплю масла и посмотреть, какая будет реакция. Кроме того, пару капель масла можно нанести на разогретые стены парной, и тогда приятный запах будет распространяться по всему помещению. Таким образом, происходит уже ароматерапия, — отмечает Михаил Комиссаров.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

На веники, к слову, тоже может быть аллергия. По словам специалиста, чаще всего — на берёзовые. Однако их и дубовые выбирают для парилки чаще всего. Берёзовыми ветками лучше парить вдоль тела, в противном случае они могут оставлять на теле царапины из-за негладких концов.

Дубовыми хорошо обмахиваться, поскольку они большие и захватывают больше пара. А ещё они очень мягкие. Эвкалиптовый веник хорош для дыхательных путей. Его окунают в крутой кипяток, а затем — в холодную воду. Человеку следует лечь на полок, веник положить на лицо и через него дышать.

Также полезны и пихтовые веники. Их, советует Михаил, также можно заварить в кипятке, а затем окунуть в холодную воду. Затем следует постелить на полок ветками друг к другу и лечь на них.

Несмотря на то что хаммамы и сауны тоже пользуются большим спросом, баня всё же является универсальным вариантом для любого человека.

Не надо заходить с первого раза и сидеть в бане 20 минут. Лучше постепенно: сперва посидеть 5–7 минут, потом 10. И надо помнить, что оптимальный температурный режим в бане — это 60, 80, 90 градусов, а влажность — 60%. Это ниже, чем в хаммаме, и выше, чем в сауне, — рассказал Лайфу Михаил Комиссаров.

Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Важно также отметить, что в баню нельзя ходить ни сытым, ни голодным. По словам Михаила, лучше перед походом сделать лёгкий перекус яблоком или бутербродом с сыром и сладким чаем.

Что касается алкоголя и бани, то это две совершенно несовместимые вещи. И то и другое расширяет сосуды, а в совокупности может привести к плачевным последствиям. Поэтому вместо любого спиртного лучше наполнять организм минеральной водой или чаем — на ваш выбор.

Если наутро мучает похмелье, то баня — отличное средство. Правда, специалист советует париться либо вечером, либо на следующий день. Важно подождать, когда алкоголь выветрится.

Если вы не пьёте, то определённого времени суток для посещения бани особо нет. Ночью, конечно, нежелательно. Утром можно прийти и получить заряд энергии. Либо же вечером — вас попарят вениками и помогут расслабиться, — говорит Михаил Комиссаров.

В разговоре с Лайфом Михаил сравнил баню с фитнесом. По его рекомендации, посещать баню новичку стоит два раза в месяц. А для поддержания здоровья впоследствии делать это хотя бы раз в неделю. Возрастных ограничений для парилки нет, но, как уточнил специалист, всё зависит от индивидуального человеческого организма.

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Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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