НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жёсткое ДТП с участием скорой в центре Москвы попало на видео

В результате аварии один человек погиб, ещё один получил ранения.

6 января, 21:46
4884

© Прокуратура Москвы

Один человек погиб в ДТП с участием скорой в центре Москвы. © Прокуратура Москвы

В центре Москвы на площади Абельмановская Застава столкнулись легковой автомобиль "Пежо" и машина скорой медицинской помощи. От удара спецтранспорт отлетел в стоящий поблизости трамвай.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате ДТП автомобиль скорой помощи столкнулся с трамваем", — сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В результате аварии погибла 65-летняя пациентка скорой помощи, фельдшеру потребовалась госпитализация. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронеже выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Воронеже выросло до 15

Ранее Лайф сообщал, что пять ДТП с участием 118 машин произошли за сутки 5 января на трассе в Тульской области. Самая серьёзная авария случилась в Узловском районе Тульской области — в неё попало более 50 авто.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1