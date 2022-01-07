Жёсткое ДТП с участием скорой в центре Москвы попало на видео
В результате аварии один человек погиб, ещё один получил ранения.
© Прокуратура Москвы
Один человек погиб в ДТП с участием скорой в центре Москвы. © Прокуратура Москвы
В центре Москвы на площади Абельмановская Застава столкнулись легковой автомобиль "Пежо" и машина скорой медицинской помощи. От удара спецтранспорт отлетел в стоящий поблизости трамвай.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате ДТП автомобиль скорой помощи столкнулся с трамваем", — сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В результате аварии погибла 65-летняя пациентка скорой помощи, фельдшеру потребовалась госпитализация. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП.
Ранее Лайф сообщал, что пять ДТП с участием 118 машин произошли за сутки 5 января на трассе в Тульской области. Самая серьёзная авария случилась в Узловском районе Тульской области — в неё попало более 50 авто.
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