Жёсткое ДТП с участием скорой в центре Москвы попало на видео

Один человек погиб в ДТП с участием скорой в центре Москвы. © Прокуратура Москвы

В центре Москвы на площади Абельмановская Застава столкнулись легковой автомобиль "Пежо" и машина скорой медицинской помощи. От удара спецтранспорт отлетел в стоящий поблизости трамвай.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате ДТП автомобиль скорой помощи столкнулся с трамваем", — сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В результате аварии погибла 65-летняя пациентка скорой помощи, фельдшеру потребовалась госпитализация. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП.