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The Sun: Российская подлодка задела британский фрегат в Атлантике в конце 2020 года

Уточняется, что инцидент был случайным и произошёл в 200 милях к северу от берегов Шотландии.

6 января, 21:25
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© Pixabay

Фрегат ВМС Великобритании Northumberland и российская подводная лодка столкнулись в Атлантическом океане. Об этом со ссылкой на источник пишет издание The Sun.

Уточняется, что инцидент произошёл ещё в конце 2020 года в 200 милях к северу от берегов Шотландии. Субмарина задела трос эхолокатора корабля, который её отслеживал. Как добавил собеседник издания, столкновение было случайным, "с вероятностью миллион к одному".

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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