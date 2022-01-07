The Sun: Российская подлодка задела британский фрегат в Атлантике в конце 2020 года

Фрегат ВМС Великобритании Northumberland и российская подводная лодка столкнулись в Атлантическом океане. Об этом со ссылкой на источник пишет издание The Sun.

Уточняется, что инцидент произошёл ещё в конце 2020 года в 200 милях к северу от берегов Шотландии. Субмарина задела трос эхолокатора корабля, который её отслеживал. Как добавил собеседник издания, столкновение было случайным, "с вероятностью миллион к одному".