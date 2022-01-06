В Госдепе выступили против новых санкций в отношении "Северного потока – 2"
Там подчеркнули, что соответствующий законопроект не является "искренней попыткой противостоять российской агрессии".
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Новые санкции против "Северного потока – 2", которые готовятся обсудить в Сенате США, могут ослабить единство страны с союзниками, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. При этом он отметил, что администрация выступает против газопровода и за сдерживание России.
"Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведён, только подорвёт единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций", — заявил Прайс.
Нед Прайс заявил, что законопроект сенатора-республиканца Теда Круза от штата Техас, рассмотрение которого планируется в середине января в Верхней палате Конгресса США, "не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину".
Ранее Лайф писал, что Блинкен назвал "Северный поток – 2" рычагом в руках ЕС для влияния на РФ. Вашингтон и Берлин договорились о применении эффективных мер в том случае, если Москва будет использовать в качестве "оружия" поставки энергоносителей.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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