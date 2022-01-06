В Госдепе выступили против новых санкций в отношении "Северного потока – 2"

Новые санкции против "Северного потока – 2", которые готовятся обсудить в Сенате США, могут ослабить единство страны с союзниками, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. При этом он отметил, что администрация выступает против газопровода и за сдерживание России.

"Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведён, только подорвёт единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций", — заявил Прайс.

Нед Прайс заявил, что законопроект сенатора-республиканца Теда Круза от штата Техас, рассмотрение которого планируется в середине января в Верхней палате Конгресса США, "не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину".