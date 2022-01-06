В Белом доме засомневались в законности запроса Казахстана на развёртывание сил ОДКБ
При этом там отметили, что события в республике никак не повлияют на планы по проведению переговоров между Москвой и Вашингтоном.
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Соединённые Штаты не уверены, был ли законным запрос властей Казахстана на развёртывание в республике миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", — заявила Псаки.
При этом пресс-секретарь отметила, что события в Казахстане никак не повлияли на планы проведения трёх серий переговоров между Москвой и Вашингтоном на следующей неделе, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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