В Белом доме засомневались в законности запроса Казахстана на развёртывание сил ОДКБ

Соединённые Штаты не уверены, был ли законным запрос властей Казахстана на развёртывание в республике миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", — заявила Псаки.