Захарова ответила на "обеспокоенность" Борреля из-за помощи Казахстану со стороны ОДКБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил в четверг, что введение в республику миротворцев "наводит его на мысли о ситуациях, воспоминаний о которых лучше избегать".