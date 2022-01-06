Захарова ответила на "обеспокоенность" Борреля из-за помощи Казахстану со стороны ОДКБ
По словам представителя МИД, избегать стоит разгула экстремизма. Именно с этой целью были направлены миротворцы в охваченный беспорядками регион.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о военной помощи Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил в четверг, что введение в республику миротворцев "наводит его на мысли о ситуациях, воспоминаний о которых лучше избегать".
"Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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