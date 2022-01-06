Рэпер Face уехал из России
Об этом сообщила тётя молодёжного кумира, уточнив, что его "вынудили" покинуть страну.
Рэпер Face. Фото © Instagram / facepublicenemy
Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) покинул Россию. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила его тётя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина.
"К сожалению, Ваня больше не живёт в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", — говорилось в сообщении, однако позднее этот комментарий был удалён, хотя и успел разлететься по соцсетям и СМИ. Сам музыкант эту информацию не комментировал. Когда он уехал и по какой причине, неизвестно.
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Осенью концерты рэпера Face были отменены в Красноярске и Новосибирске. Музыкант добавил, что и на другие площадки тура оказывается давление, но пока эти выступления находятся в списке. Также артист писал, что под угрозой его выступления в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и в других городах тура, где на организаторов "оказывается давление".
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