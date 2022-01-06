Рэпер Face уехал из России

Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) покинул Россию. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила его тётя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина.

"К сожалению, Ваня больше не живёт в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", — говорилось в сообщении, однако позднее этот комментарий был удалён, хотя и успел разлететься по соцсетям и СМИ. Сам музыкант эту информацию не комментировал. Когда он уехал и по какой причине, неизвестно.