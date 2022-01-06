МИД РФ открыл горячую линию для помощи россиянам в охваченном беспорядками Казахстане
Её номер: +7 (495) 695-45-45. Гражданам рекомендуется найти укрытие, избегать мест скопления людей и обеспечить себя продуктами первой необходимости.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
МИД России открыл специальную горячую линию для помощи находящимся в Казахстане россиянам. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России в своём Twitter.
"Электронная почта для связи: dskc@mid.ru. Телефон кол-центра: +7 495 695-45-45", — говорится в сообщении.
Вместе с тем МИД России рекомендовал гражданам, оказавшимся в охваченной протестами республике, соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест скопления людей и демонстраций, а по возможности обеспечить себя запасами продуктов первой необходимости.
"Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", — указано в сообщении МИД.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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