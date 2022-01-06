"Талибан" обеспокоен беспорядками в Казахстане и призвал стороны к диалогу
Представители радикального движения, захватившие власть в соседнем с республикой Афганистане, считают, что кризис должен быть разрешён поиском компромисса и взаимопонимания.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* внимательно следит за политическим кризисом в Казахстане и призывает стороны к диалогу. Об этом сообщил назначенный талибами пресс-секретарь Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в своём твиттере.
"Мы внимательно следим за текущей ситуацией в Казахстане и, как сосед и торговый партнёр, обеспокоены недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путём диалога и взаимопонимания", — подчёркивают представители "Талибана" в своём обращении.
Абдул Кахар Балхи добавил, что безопасность и политическая стабильность в регионе является "основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучной жизни людей".
Ранее МВД Казахстана сообщило о 18 погибших во время беспорядков силовиках. Также в республике орудует банда, которая обезглавливает сотрудников правоохранительных органов. Известно уже как минимум три таких случая.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
* Деятельность организации запрещена ООН.
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