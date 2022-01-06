"Талибан" обеспокоен беспорядками в Казахстане и призвал стороны к диалогу

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* внимательно следит за политическим кризисом в Казахстане и призывает стороны к диалогу. Об этом сообщил назначенный талибами пресс-секретарь Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в своём твиттере.

"Мы внимательно следим за текущей ситуацией в Казахстане и, как сосед и торговый партнёр, обеспокоены недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путём диалога и взаимопонимания", — подчёркивают представители "Талибана" в своём обращении.

Абдул Кахар Балхи добавил, что безопасность и политическая стабильность в регионе является "основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучной жизни людей".