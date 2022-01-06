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Дипломаты помогли вернуться из Казахстана группе российских школьников

Дети находились на сборах в республике, где внезапно вспыхнули беспорядки. Из-за отмены рейсов возвращать их пришлось автобусами через Бишкек.

6 января, 17:51

Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance

Российские дипломаты помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России в своём Twitter.

"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", — говорится в сообщении.

Школьники уже вылетели в Екатеринбург и находятся в безопасности.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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