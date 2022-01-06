Дипломаты помогли вернуться из Казахстана группе российских школьников

Российские дипломаты помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России в своём Twitter.

"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", — говорится в сообщении.