Все здания госорганов в Алма-Ате находятся под контролем властей
К вечеру четверга силовики отбили у захватчиков резиденцию президента, акимат и площадь Республики.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
Все здания государственных органов в Алма-Ате местные власти взяли под контроль. Казахстанские силовики освободили бывшую резиденцию президента страны в Алма-Ате, а также акимат города и площадь Республики.
"В Алма-Ате силовики освободили бывшую резиденцию президента, акимат города, а также площадь Республики. Все здания госорганов находятся под контролем", — сообщил местный телеканал "Хабар 24".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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