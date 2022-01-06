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МВД Казахстана пообещало уничтожать всех отказавшихся сложить оружие

Как уточнили в ведомстве, в регионах усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, а также выставили блокпосты.

6 января, 16:55
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<p>Фото © Getty Images / Turar Kazangapov / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Turar Kazangapov / Anadolu Agency

Участники беспорядков в Казахстане, которые оказывают сопротивление и не соглашаются с требованием сложить оружие, будут уничтожены. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан" со ссылкой на МВД республики.

"В случае вооружённого сопротивления законным требованиям сложить оружие ведётся их [участников беспорядков] уничтожение", — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, в регионах Казахстана усилили патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии и выставили блокпосты. Также сотрудники ведут задержание нарушителей, устанавливают и задерживают преступников.

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Ранее МВД Казахстана сообщило о 18 погибших во время беспорядков силовиках. Также в республике орудует банда, которая обезглавливает сотрудников правоохранительных органов. Известно уже как минимум три таких случая.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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