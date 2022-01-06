Козак: Россия, Германия и Франция договорились о новых контактах, в том числе с участием Киева

Представители Российской Федерации, ФРГ и Франции договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны. Об этом сообщил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с политическими советниками по "нормандскому формату" из Парижа и Берлина. Консультации завершились в Москве вечером 6 января.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]", — сообщил Козак.

А вот создание параллельных форматов внутри нормандской четвёрки, по его словам, не обсуждается: все стороны сочли, что это вредно и дезорганизует переговорный процесс.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договорённостей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей "нормандского формата", — указал замглавы Администрации Президента РФ.