Козак: Россия, Германия и Франция договорились о новых контактах, в том числе с участием Киева
А вот создание параллельных форматов внутри "нормандской четвёрки" стороны сочли вредным и дезорганизующим переговорный процесс.
Дмитрий Козак. Фото © Kremlin.ru
Представители Российской Федерации, ФРГ и Франции договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны. Об этом сообщил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с политическими советниками по "нормандскому формату" из Парижа и Берлина. Консультации завершились в Москве вечером 6 января.
"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]", — сообщил Козак.
А вот создание параллельных форматов внутри нормандской четвёрки, по его словам, не обсуждается: все стороны сочли, что это вредно и дезорганизует переговорный процесс.
"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договорённостей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей "нормандского формата", — указал замглавы Администрации Президента РФ.
Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер назвал диалог с Россией в различных форматах в последующие дни разумным и важным.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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