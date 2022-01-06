Житель Алма-Аты: Местные на такое бы не пошли, здесь работают террористические бандформирования

Погромы в Алма-Ате устраивают специально подготовленные бандитские формирования, считает житель Нур-Султана Ожет Шегирбаев. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"Это просто ужасно. Там работают террористические бандформирования, сами жители города на такое бы не пошли. Так относиться к этому городу. Любой житель Казахстана любит Алма-Ату", — рассказал местный житель.