Житель Алма-Аты: Местные на такое бы не пошли, здесь работают террористические бандформирования
По мнению Ожета Шегирбаева, местные жители любят свой город и не смогли бы пойти на ожесточённые погромы, вандализм и мародёрство.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Погромы в Алма-Ате устраивают специально подготовленные бандитские формирования, считает житель Нур-Султана Ожет Шегирбаев. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".
"Это просто ужасно. Там работают террористические бандформирования, сами жители города на такое бы не пошли. Так относиться к этому городу. Любой житель Казахстана любит Алма-Ату", — рассказал местный житель.
По словам Ожета Шегирбаева, в Нур-Султане обстановка спокойная, но не работает онлайн-банкинг. Он также отметил, что митинг был в Актау, но там уже всё закончилось, а митингующие разошлись по домам.
Ранее МВД Казахстана сообщило о 18 погибших во время беспорядков силовиках. Также в республике орудует банда, которая обезглавливает сотрудников правоохранительных органов. Известно уже как минимум три таких случая.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
Комментариев: 0