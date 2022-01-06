В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов на фоне текущих масштабных протестов, сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан". Это может быть связано с захватом телевизионной вышки "Коктобе", о котором стало известно ранее. В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу. О захвате сообщали в телеграм-каналах, но официального подтверждения не было.