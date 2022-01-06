В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов
Это может быть связано с захватом телевизионной вышки "Коктобе", о котором стало известно ранее.
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В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов на фоне текущих масштабных протестов, сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан". Это может быть связано с захватом телевизионной вышки "Коктобе", о котором стало известно ранее. В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу. О захвате сообщали в телеграм-каналах, но официального подтверждения не было.
К слову, ещё вчера Казахстан был полностью отключён от глобальной сети более пяти часов. Не работали также телеканалы 3, 7, НТК, КТК, "Мир 24", "Алматы", другие тоже прекратили вещание, сегодня "Казахтелеком" снова отключил интернет по всей стране.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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