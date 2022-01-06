Верховный комиссар ООН потребовала, чтобы власти Казахстана освободили всех задержанных погромщиков
Мишель Бачелет заявила, что уважает право граждан "на мирный протест и свободу выражения мнений". Именно это, с её слов, происходит в эти дни в республике.
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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала освободить всех арестованных и задержанных "за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений" в Казахстане. Слова из её заявления приводит в четверг РИА "Новости".
"По данным официальных лиц Казахстана, более двух тысяч человек были взяты под стражу полицией", — отметила Бачелет.
Она подчеркнула, что государство обязано обеспечить "полное соблюдение всех процессуальных прав задержанных" участников беспорядков.
Ранее МВД Казахстана сообщило о 18 погибших во время беспорядков силовиках. Также в республике орудует банда, которая обезглавливает сотрудников правоохранительных органов. Известно уже как минимум три таких случая.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
Комментариев: 1
пускай Мишель не беспокоится..Процессуальные права им обеспечат..сроки выпишут..По закону..А кто не сложит оружие будет уничтожен..Как террорист и убийца..тоже по закону..и без указаний всяких Бачелет..Мишель, не побеспокоиться ли тебе о правах осужденных за мирный протест американцев ? Они тогда даже никого вроде из полиции не убили..А их убивали..Даже безоружных..А мы на видео из Алма-аты видим как " мирные протестующие" шмаляют из автоматов по окнам зданий..и убивают..Уже убито 18 правоохранителей..Их убийц тоже надо освободить? Лицемерная тварь..