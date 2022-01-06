Протестующие в Казахстане забросали камнями снимавших их на камеру мирных жителей

Из-за беспорядков в Казахстане достаётся и многим мирным жителям. Пока люди снимают нарушителей на камеры, хулиганы пытаются забросать их окна камнями и палками. Видео из Алма-Аты появилось в соцсетях.

Как пишут очевидцы, радикалы делают всё, чтобы их лица не засветились и не попали в объективы камер. Преступники даже готовы громить имущество мирного населения. Пока люди с интересом разглядывают шествие вооружённых людей из своих окон и с балконов, те не рады такому вниманию. Они бросаются камнями и палками, пытаясь помешать снимать их на видео.