Протестующие в Казахстане забросали камнями снимавших их на камеру мирных жителей
Как пишут очевидцы в соцсетях, радикалы делают всё, чтобы их лица не засветились и не попали в объективы.
Протестующие забросали камнями снимавших их мирных жителей. Кадр из видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"
Протестующие забросали камнями снимавших их мирных жителей. Видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"
Из-за беспорядков в Казахстане достаётся и многим мирным жителям. Пока люди снимают нарушителей на камеры, хулиганы пытаются забросать их окна камнями и палками. Видео из Алма-Аты появилось в соцсетях.
Как пишут очевидцы, радикалы делают всё, чтобы их лица не засветились и не попали в объективы камер. Преступники даже готовы громить имущество мирного населения. Пока люди с интересом разглядывают шествие вооружённых людей из своих окон и с балконов, те не рады такому вниманию. Они бросаются камнями и палками, пытаясь помешать снимать их на видео.
Ранее в Сети появилось видео, как агрессивный водитель протаранил колонну силовиков в Актобе. В результате пострадал один полицейский, он был госпитализирован. Сейчас личность нарушителя устанавливается.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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