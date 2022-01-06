В Алма-Ате погиб сотрудник местного телеканала
Ещё одному журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали. Подробности трагического инцидента выясняются.
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Съёмочная группа телеканала "Алматы" попала под обстрел в районе сгоревшей резиденции президента Казахстана. Как сообщает сетевое издание ORDA, водитель авто погиб на месте, а журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали. Другие подробности трагического инцидента неизвестны.
Ранее сообщалось, что мародёры захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник. Кроме того, стало известно о захвате телевизионной вышки "Коктобе". В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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