В Алма-Ате погиб сотрудник местного телеканала

Съёмочная группа телеканала "Алматы" попала под обстрел в районе сгоревшей резиденции президента Казахстана. Как сообщает сетевое издание ORDA, водитель авто погиб на месте, а журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали. Другие подробности трагического инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что мародёры захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник. Кроме того, стало известно о захвате телевизионной вышки "Коктобе". В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу.