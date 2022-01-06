Крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре

Управление по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило признаки ценового сговора в действиях крупнейших в республике продавцов сжиженного газа. Речь идёт о компаниях "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл". В случае если их вина будет доказана, владельцев оштрафуют. В течение 20 дней предварительные данные о росте тарифов представят президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"В действиях указанных компаний установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", — сообщил представитель ведомства в эфире телеканала "Хабар 24".