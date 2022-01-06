Крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре
Речь идёт о компаниях "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл". В случае если их вина будет доказана, владельцев оштрафуют.
Здание штаб-квартиры компании "Казмунайгаз". Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
Управление по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило признаки ценового сговора в действиях крупнейших в республике продавцов сжиженного газа. Речь идёт о компаниях "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл". В случае если их вина будет доказана, владельцев оштрафуют. В течение 20 дней предварительные данные о росте тарифов представят президенту Касым-Жомарту Токаеву.
"В действиях указанных компаний установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", — сообщил представитель ведомства в эфире телеканала "Хабар 24".
Ранее стало известно, что в Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо на 180 дней. Для разных районов установлены разные цены — от 50 до 75 тенге (это 8–13 рублей в российской валюте). Также полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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