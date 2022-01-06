Грозный вошёл в тройку российских городов с самым высоким качеством жизни

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир вошли в список городов с лучшим качеством жизни по итогам 2021 года. Данные рейтинга, который составил Финансовый университет при Правительстве РФ, приводит "Российская газета".

"Среди российских городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала", — говорится в исследовании.

Индекс качества жизни в российских городах, население которых превышает 250 тысяч человек, рассчитывался на основе официальных данных Росстата и финансовых организаций. При оценке качества жизни учитывались склонность населения к миграции из родного города, уровень доходов, эффективность работы коммунальных служб и общественного транспорта, а также качество воздуха, образования, состояние дорог, страх бедности, болезней и другие критерии.

Полученные данные стали основанием для расчёта индекса качества жизни по итогам 2021 года. Так, на первом месте — Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Грозный.