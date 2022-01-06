Генсек ОДКБ: Миротворцы могут применять оружие в случае нападения вооружённых банд

Коллективные миротворческие силы имеют право применять оружие в случае нападения на охраняемые ими объекты вооружённых группировок. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", — сказал он в беседе с РИА "Новости".