Генсек ОДКБ: Миротворцы могут применять оружие в случае нападения вооружённых банд
По его словам, общая численность группировки коллективных миротворческих сил составляет порядка 2500 человек.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась © ТАСС / Алексей Никольский
Коллективные миротворческие силы имеют право применять оружие в случае нападения на охраняемые ими объекты вооружённых группировок. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
"Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По его словам, общее число военнослужащих, входящих в состав миротворческого контингента, насчитывает около 2,5 тысячи человек. Однако при необходимости их количество может быть увеличено, добавил Зась.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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