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Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках

Подозреваемым может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

6 января, 20:05
<p>Фото © ТАСС / Orda.kz</p>

Фото © ТАСС / Orda.kz

Генеральная прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках, также ведётся расследование об актах терроризма. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

"Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма", — говорится в сообщении телеканала.

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Как уточняется, для этого в республике была сформирована межведомственная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытнейшие сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов. Отмечается, что причастным к беспорядкам может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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