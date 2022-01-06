Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках
Подозреваемым может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.
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Генеральная прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках, также ведётся расследование об актах терроризма. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".
"Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма", — говорится в сообщении телеканала.
Как уточняется, для этого в республике была сформирована межведомственная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытнейшие сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов. Отмечается, что причастным к беспорядкам может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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