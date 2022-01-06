Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках

Генеральная прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках, также ведётся расследование об актах терроризма. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

"Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма", — говорится в сообщении телеканала.

Как уточняется, для этого в республике была сформирована межведомственная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытнейшие сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов. Отмечается, что причастным к беспорядкам может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.