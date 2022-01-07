В Бурятии спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины туристов
Как сообщалось ранее, один из них погиб. Ещё двое будут доставлены в больницу вертолётом.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В Бурятии спасатели нашли пострадавших при сходе лавины туристов, на вертолёте их доставят в больницу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В Бурятии в районе пика Дружбы на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины — трёх человек, один из них погиб", — сообщает источник.
Как уточняется, пострадавшим оказывается первая помощь, за ними будет направлен вертолёт Ми-8 МЧС РФ для эвакуации в больницу.
А ранее в США студенты вручную откопали попавшую под лавину собаку. Двухлетний ретривер по кличке Аполлон провёл под снежными завалами 20 минут.
Комментариев: 0