В Бурятии спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины туристов

В Бурятии спасатели нашли пострадавших при сходе лавины туристов, на вертолёте их доставят в больницу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В Бурятии в районе пика Дружбы на высоте 2100 метров спасатели обнаружили пострадавших при сходе лавины — трёх человек, один из них погиб", — сообщает источник.

Как уточняется, пострадавшим оказывается первая помощь, за ними будет направлен вертолёт Ми-8 МЧС РФ для эвакуации в больницу.