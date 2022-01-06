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Захарова заявила, что в Белом доме не понимают, что происходит в Казахстане

При этом она подчеркнула, что к такой американской позиции все давно привыкли.

6 января, 20:46
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что Соединённые Штаты не уверены в законности запроса властей Казахстана на развёртывание в республике миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию", говорится в сообщении.

В Белом доме засомневались в законности запроса Казахстана на развёртывание сил ОДКБ

В Белом доме засомневались в законности запроса Казахстана на развёртывание сил ОДКБ

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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