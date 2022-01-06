Захарова заявила, что в Белом доме не понимают, что происходит в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что Соединённые Штаты не уверены в законности запроса властей Казахстана на развёртывание в республике миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом она написала в своём телеграм-канале.