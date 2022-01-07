Путин встречает Рождество в домовой церкви резиденции Ново-Огарёво
Четырёхпрестольный храм с крестильней был построен в селе Усово в далёком 1765 году.
© LIFE
Путин встречает Рождество в домовой церкви резиденции Ново-Огарёво. © LIFE
Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном в селе Усово, что находится в резиденции главы государства Ново-Огарёво.
Четырёхпрестольный храм с крестильней был построен в селе Усово в 1765 году. В 2004 году он был отреставрирован с элементами реконструкции и сегодня является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво.
Напомним, что в прошлом году президент России приезжал на рождественскую службу в церковь Николы на Липне, расположенную в восьми километрах южнее Великого Новгорода.
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