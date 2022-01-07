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Путин встречает Рождество в домовой церкви резиденции Ново-Огарёво

Четырёхпрестольный храм с крестильней был построен в селе Усово в далёком 1765 году.

6 января, 21:44

© LIFE

Путин встречает Рождество в домовой церкви резиденции Ново-Огарёво. © LIFE

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном в селе Усово, что находится в резиденции главы государства Ново-Огарёво.

Четырёхпрестольный храм с крестильней был построен в селе Усово в 1765 году. В 2004 году он был отреставрирован с элементами реконструкции и сегодня является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво.

Напомним, что в прошлом году президент России приезжал на рождественскую службу в церковь Николы на Липне, расположенную в восьми километрах южнее Великого Новгорода.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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