Почему православное Рождество отмечают 7 января и что можно и нельзя делать в этот день Лайф выяснял, почему этот праздник настолько популярен в России, каковы его особенности и почему Рождество принято отмечать именно 7 января. 6 января, 21:40 22404 22404 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Рождество в России является по-настоящему общенародным праздником. Вместе с православной церковью Рождество 7 января отмечают монахи Афона, Иерусалимская церковь, а также верующие в Сербии, Грузии, Польше и Японии. У католиков всего мира этот великий праздник отмечается в конце декабря.

Традиция празднования Рождества в разных странах тесно связана с календарём, по которому живёт та или иная церковь. Условно они разделены по принципу старого и нового стиля. Более древней традиции, то есть старого стиля, придерживаются приверженцы юлианского календаря. Они отмечают Рождество 7 января. Церковную жизнь по новому стилю, где этот праздник отмечают 25 декабря, определяют григорианский и новоюлианский календари.

Разницу в церковных календарях ошибочно связывают с расколом церкви. Новый — григорианский — календарь появился лишь через пять веков после того, как главы Западной и Восточной церкви обменялись отлучительными грамотами в 1054 году. Он пришёл на смену юлианскому, который существовал с 45 года до нашей эры и был так назван в честь Юлия Цезаря.

В юлианском календаре, которого по сей день придерживается и Русская православная церковь, год разделён на 12 месяцев и состоит из 365 дней и шести часов. Каждые четыре года добавляется один день — 29 февраля, делая год високосным.

Григорианский календарь был составлен на основе вычислений учёного Луиджи Лилио и принят римским папой Григорием XIII в 1582 году. Цель этого календаря — привести день весеннего равноденствия к 21 марта в соответствие решениями I Вселенского собора христианских церквей. В юлианском календаре эта дата является плавающей. Декрет папы сразу установил разницу в летоисчислении в десять дней. Пятое октября, когда он был принят, стало считаться пятнадцатым. Со временем к календарю добавлялись високосные годы, а потому к началу XXI века разница в календарях составляет 13 дней.

Но почему же значительная часть православного мира не следует юлианскому календарю? Это связано с событиями 20-х годов XX века. Тогда Александрийский патриарх Мелетий IV созвал в Константинополе собор восточных православных церквей и, чтобы не принимать григорианский календарь, предложил ввести свой собственный — новоюлианский. Он был разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем.

Традиции Рождества

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Начало празднования православного Рождества — длинная традиция, которой верующие начинают следовать задолго до самого праздника. Она начинается с 40-дневного Филиппова поста. За это время верующие должны очистить тело и душу, чтобы подготовиться к великому празднику. Первые упоминания того, что "Христос рождается", начинают появляться в церковных богослужениях в начале декабря и связаны с праздником Введения Богородицы во храм.

Само же празднование Рождества начинается с навечерия Рождества Христова (в народе сочельника) — вечера накануне появления Христа на свет. Праздник получил своё "народное" название в честь сочива — блюда из варёных злаков, мёда и сухофруктов, которое впоследствии было заменено кутьёй (варёным рисом с изюмом). Сочиво принято вкушать после первого этапа богослужения — вечерни, во время которой на середину храма выносят свечу как символ путеводной звезды, освещавшей дорогу волхвам.

Первые службы в сочельник начинаются ещё утром. Читают великие часы, которые также называют царскими в честь византийского императора, в древности непременно принимавшего участие в службе. Во время царских часов верующим рассказывают, почему Господь является в виде человека в Вифлееме в результате непорочного зачатия: "Христос рождается, чтобы в нас восстановить прежде падший Свой образ".

Если в монастырях служба проходит всю ночь, то для обычных прихожан всенощное бдение, как правило, разделяют на две части. Ближе к вечеру 6 января в храмах начинается праздничная вечерня, а утром 7-го числа служится Божественная литургия. Именно по её окончании можно начать разговляться, то есть принимать в пищу не только постные блюда.

С древних времён Рождество на Руси праздновали с размахом. Набожные крестьяне соблюдали пост, а потому по-настоящему праздничный стол готовился не к Новому году, а к Рождеству.

К этому дню в деревнях был приурочен забой скота. Потому на столе вместо рыбы, которую дозволялось есть в некоторые дни Филиппова поста, появлялся жареный поросёнок, гусь в яблоках, заливное из рыбы, холодец и блины. Обязательными были кутья, пироги и пряники. Последние служили угощением для детворы, которой в этот день обязательно надо было устроить праздник.

Следили в этот день за погодой. В случае метели она предвещала много мёда. Иней на деревьях сулил много хлеба, а звёздное небо обещало, что уродится много бобовых.

Что нельзя делать на Рождество

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В старину на Рождество было принято наряжаться во всё светлое и чистое. В большой праздник считалось как минимум неприличным надевать тёмные вещи. Считалось, что тем самым можно навлечь на себя беду.

Много традиций было связано с застольем. Так, нельзя было вставать из-за стола раньше гостей. Взятую в руки ложку нельзя было класть на стол. А незамужним девушкам и холостым парням запрещалось садиться на углу. В этом случае искать вторую половинку предстояло ещё не один год.

Плохой приметой считалась тяжёлая работа на праздник. Под запрет попадали также любые виды рукоделия или стирка. А вот готовка праздничного обеда или уборка дома в этот список не входили, так как считались частью подготовки к празднику. Наоборот, прилежная хозяйка, чтобы отогнать от дома нечисть, должна была пройтись по углам веником из крапивы.

Праздник надо было посвятить добрым делам. А потому категорически запрещалось ругаться и сквернословить.

Несмотря на то что ночь на Рождество считалась одной из самых точных в году для разного рода предсказаний, гадание и ворожба на Рождество были не в почёте. Православная церковь и вовсе запрещает заниматься этим "богопротивным" делом — даже ради забавы. Считается, что, совершая разного рода обряды, человек обращается за помощью к злым духам.

Авторы Иванов Алексей