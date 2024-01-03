Агафья Лыкова и другие: Как проводят Новый год и Рождество отшельники Новый год — он и в тайге Новый год. На далёких заимках и кордонах каждый отшельник справляет его по-своему. А некоторые наотрез отказываются его отмечать. 2 января, 21:40 Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Отношение к Новому году у отшельников разное. Всё зависит от того, по каким мотивам люди покинули мир и ушли жить в тайгу. Одни уходят просто от суеты городов, другие — по религиозным причинам. Поэтому одни Новый год категорически не признают, другие считают "светским праздником", который можно отмечать, а можно и пропустить, а третьи встречают Новый год так же, как и другие жители России на "большой земле".

Как справляют Новый год отшельники

Например, башкирский отшельник Кинзягул Салимгареев, ставший им почти невольно, считает новогодний вечер единственным вечером в году, когда позволительно включить телевизор и прослушать поздравление президента. В остальное время до телевизора, подаренного племянником, отшельник не дотрагивается.

Башкирский отшельник Кинзягул Салимгареев. Фото © VK / Литература

Живёт Салимгареев в заброшенной деревеньке Субхангулово, откуда уехали все жители. И хотя до ближайшей оживлённой трассы всего 30 километров, зимой до отшельника можно доехать лишь на снегоходе. Говорят, что сам отшельник из всех лекарств признаёт только 50 граммов настойки и лечебные травы. Волков и медведей боевой дед не боится, в 87 лет он ещё тягал двухпудовую гирю, а сейчас всё ещё сам возделывает землю и ходит на охоту. Салимгареев верит: пока над его трубой вьётся дымок — его посёлок жив.

Перед праздником не обделяют вниманием Салимгареева местные журналисты — в Новый год ездят поздравлять почти 90-летнего старика и привозят ему гостинцы: бутылку шампанского, продуктовый набор и книги.

Алтайские отшельники Наумкины, ушедшие в тайгу в 1990-х годах, справляют Новый год чин чином: лепят и варят пельмени, делают торт. Коржи жарят в печке и промазывают их кремом из сливочного масла, сливок и конфитюра. Семью Наумкиных вся страна знает по их сыну Оджану, который в 2013 году вышел к людям. Было ему в это время 20 лет. Юноша до этого никогда не жил среди людей и даже не имел паспорта.

Несмотря на то что сын ушёл, родители продолжили жить в отшельничестве, хотя и получили паспорта граждан России. Первое время Оджан приезжал на Новый год в землянку к родителям, но позже остался в Москве, где стал строить бизнес — открыл кофейню.

Поздравление президента Владимира Путина Александр Наумкин и его супруга Елена Корнева будут, скорее всего, слушать по радио и, возможно, выпьют по бокалу шампанского при свечах.

В Нюрбинском районе Якутии, неподалёку от устья реки Канхарки, живёт 58-летний отшельник Тимофей Меньшиков. Из друзей у него лишь собака да кот по кличке Кутузов. От людей он ушёл 30 лет назад — в 1993 году. Судьба не щадила Тимофея. Родителей он потерял в раннем детстве, родных братьев раскидало по свету, пока служил в армии. В лихие 1990-е после демобилизации он решил, что в тайге жить лучше — никто не мешает: "Копыти себе пропитание потихоньку!" К одиночеству привык, сам добывает себе дичь, сам выращивает картошку, сам печёт хлеб в старой утятнице. Один раз в месяц ходит на лыжах в Нюрбу — меняет добычу на нужные товары. Даже найденные в 2019 году родные не изменили его образ жизни — привык.

На Новый год и на старый Новый год отшельник украшает свою избушку новогодними гирляндами на батарейках. Ждёт гостей. Обычно это местные блогеры или друзья из Нюрбы. Они привозят отшельнику свежие овощи, продукты. Выходить к людям и праздновать Новый год с ними отшельнику некогда: он то на охоту ходит, то капканы проверять нужно, то рыбачить, то еду готовить. Праздничное блюдо у него — гречка с мясом. А вот от новогодних свечей отшельник отказывается — боится пожара, говорит, что раз десять уже горел.

Якутия. Отшельник Тимофей Меньшиков. Фото © YouTube / Олесь Петрович

А отшельники-старообрядцы, обосновавшиеся в Туве на озере Дерлик-Хёль, Новый год не празднуют, чтут традиции веры: у христиан в это время пост. Сейчас в скиту живут архимандрит Константин и монахини Анастасия и Иллария. Живут своими трудами: бьют кедровый орех, огородничают, собирают дикоросы, ловят рыбу. В Новый год рацион отшельников скуден: рыба, постные блины. Если бы не помощь туристов и местных охотников, было бы ещё хуже.

Привезённую муку, парафиновые свечи, крупы отшельники экономят. Вплоть до Рождества Христова главное их занятие — молитва. Местные охотники называют старообрядцев "саянскими отшельниками". У них свой Новый год — Новолетие, которое празднуется 1 сентября.

Отшельница Агафья и Новый год

Как и другие староверы, а именно так всегда называли раскольников, знаменитая 79-летняя отшельница Агафья Лыкова Новый год не отмечает. Она тоже считает, что пост — не время для праздников. Даже в 2021 году, когда на Новый год ей поставили новую избу, она не стала отмечать ни Новый год, ни новоселье.

Сибирская отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова показывает книгу в своём доме в верховьях Большого Абакана. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

"Пост — это время для раздумий и молитвы", — говорит она журналистам каждый раз, когда они спрашивают её о празднике. В эти дни даже к долгожданным гостям она выходит лишь после того, как завершит молитву. Праздники в пост у Агафьи свои — например, 19 декабря праздник Николая-угодника. Отмечает его отшельница по-своему: везде прибирается, наряжается в праздничные одежды и читает молитвы святому.

Тем не менее подарки от волонтёров, которые ей привозят к Новому году, отшельница принимает. Обычно это тёплые вещи и обувь, тёплые платки, рыба, мороженое мясо — оно будет лежать до Рождества — и кедровое масло, которое отшельница использует как лекарство. Ещё ей привозят фрукты, орехи, духовные книги и цепи к бензопиле.

Агафья Лыкова и Рождество

Главный зимний праздник у Лыковой — это Рождество Христово. В этот день заканчивается длинный 40-дневный пост. К празднику отшельница тщательно убирается в избушке, долго молится. Кроме положенных молитв, читает и поёт духовные песнопения. К примеру, у старообрядцев федосеевского толка это особый стих с припевом "Виноградие, красно-зелено моё", тропарь "Рождество Твое, Христе Боже наш", кондак "Девая днесь Пресущественного рождает" и ирмосы празднику "Христос рождается" и "Спасе люди чудодея". В отличие от РПЦ, песнопения у старообрядцев более простые, заунывные.

Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Есть скоромное можно только на следующий день. Спиртное исключено — Лыкова по завету отца Карпа Лыкова не пьёт. Хотя вообще в среде старообрядцев на стол в этот день ставят самодельные вина и настойки на чернике и голубике — таёжных ягодах.

Иногда Рождественский сочельник отшельница встречает одна — гости холодной зимой прилетают к ней на вертолёте всего на час-полтора, на ночь не остаются. Но разве может быть одиноким тот, кто верит в Бога.

Иногда на зиму к ней приезжает какой-нибудь добровольный помощник из единоверцев. Например, в прошлом году это был священник-старообрядец Анатолий, который помогал отшельнице вести хозяйство.

Как зимует Агафья

С каждым годом Лыковой всё тяжелее даётся зимовка, хотя люди не оставляют её без помощи. Тем не менее то к заимке Лыковой вслед за маралами приходят медведи, которых отшельнице приходится разгонять петардами да молитвами, то запасы сена растребушат голодные дикие маралы — оставят без корма Агафьиных коз. Их у отшельницы Лыковой пять. А ещё есть три кошки и собака. Выручают Агафью вертолётчики да волонтёры. Например, прошлой зимой на заимку вертолётом доставили 20 тюков сена.

Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

На непредвиденный случай у Агафьи Лыковой есть солнечная батарея. Ею она заряжает аккумуляторы в рации, чтобы иметь возможность связи с большой землёй.

Однако на помощь она зовёт не всегда, часто старается превозмочь трудности самостоятельно. Если болеет — считает, что так и должно быть, и терпит болезни неделями. Лечится кедровым маслом и отваром копеечника. Этим отваром она лечит даже своих животных.

Авторы Александр Лаврентьев