5 секретов жизни староверов: почему они живут дольше и выглядят моложе Какие тайны здоровья, красоты и долгой молодости хранят закрытые поселения староверов и отшельников по всей России и как это влияет на внешность людей. 23 декабря, 21:41 Прихожане во время освящения нового храма во имя Всемилостивого Спаса Русской православной старообрядческой церкви в городе Невьянске. Обложка © ТАСС / Ася Добровольская

Многие путешественники, проезжая через глухие староверческие сёла Алтая, Тувы или Урала, замечали, что население далёких от цивилизации деревень зачастую выглядит моложе городских сверстников, да и со здоровьем проблем у них почти нет.

Дело в том, что староверы, в отличие от других отшельников, обладают довольно обширными знаниями. Правда, основаны они не на исследованиях современных учёных, а на Священном писании и идут из глубины веков. И если изучить вопрос как следует, то окажется, что староверы в вопросах поддержания здоровья осведомлены лучше врачей. А в некоторых вопросах дадут эскулапам фору.

Берегут генетику

Например, известно, что староверческие семьи в прямом смысле слова "берегут свою генетику". Они никогда не женятся и не выдают замуж дочерей за односельчан, а ищут невест и женихов в самых отдалённых деревнях. Так они избегают генетических болезней и накопления генов, отвечающих за отклонения.

Население далёких от цивилизации деревень зачастую выглядит моложе городских сверстников. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Старообрядцы поступают так из-за древнего закона, введённого ещё княгиней Ольгой, по которому родство между женихом и невестой должно отсутствовать до девятого колена. Старообрядец может даже жениться на нерусской, но не нарушит законы предков.

Иногда, чтобы выдать замуж дочерей, старообрядцам приходилось идти на всевозможные ухищрения. Например, в советское время староверы Сахалина бежали в Маньчжурию целыми семьями и там находили женихов и невест детям. Игра стоила свеч: близкородственных браков не было, внуки рождались здоровыми.

Боятся "дурной крови"

Выдать дочь замуж за чужака, да ещё за человека городского или другой веры — у отшельников дело немыслимое. В дальних деревнях семья, род — не пустые слова. Главы семейств заботятся о своих потомках и держат за них ответ перед Богом. А выдать дочь или внучку замуж за чужака означает для них занести в свой род "дурную кровь".

Выдать дочь замуж за чужака, да ещё за человека городского или другой веры — у отшельников дело немыслимое. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

В немногочисленных отдалённых общинах все люди как на ладони. Общество знает, у кого что за душой. Кто щедр, кто скуп, кто хороший хозяин, а кто мот. Для дочерей, внучек и правнучек женихов ищут здоровых, психически уравновешенных, работящих, без дурных наклонностей и пороков — то есть без дурной крови. Чужаку здесь "не светит". Зато семьи крепкие, часто девушек выдают замуж, лишь заручившись их согласием.

Не любят чужаков за столом

Староверы никогда не приглашают за свой стол чужаков, а если одинокий путник попросит у них воды, выбросят кружку, которой он пользовался. Делается это не только для того, чтобы обезопасить общину от болезней, но и чтобы обезопасить её от грехов. Ведь бывают случаи, когда даже здоровый человек из города, который уже прожил в общине несколько недель, не допускается к общей трапезе, ему накрывают стол в отдельной комнате.

Детям запрещают играть на берегах водоёмов, кидать в воду камни или плевать в неё. Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Есть версия, будто староверы считают, что микробиота, присутствующая в организме чужака, хранит его духовную нечистоту и способна влиять на других людей. Это предположение хорошо объясняет и тот факт, что отшельники никогда не будут использовать посуду после того, как её лизнули или даже понюхали животные. Посуда либо выбрасывается, либо тщательно промывается в проточной воде. Пользоваться посудой после собаки означает сравнять себя и её.

Пьют освящённую воду

Известно, что большая часть отшельников испытывает особые чувства по отношению к чистой воде — как к крещенской купели. Старообрядцы берут воду для питья только из освящённых водоёмов — рек и ручьёв. Освящают их раз в году. Этой же водой лечатся. Детям запрещают играть на берегах водоёмов, кидать в воду камни или плевать в неё. Для христиан старого обряда вода — это слёзы Христовы. Поэтому относятся к чистой воде с трепетом.

Большая часть отшельников испытывает особые чувства по отношению к чистой воде — как к крещенской купели. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Но, конечно, и у староверов есть свои лечебные источники. На Алтае это ручьи, которые бьют на склонах горы Белухи. По последним исследованиям, эта вода содержит все необходимые соли, микроэлементы для поддержания молодости, а также ионы серебра.

Живут в чистоте духовной и физической

Но, наверное, самое главное, что даёт отшельникам здоровье и молодость, — это жизнь по заповедям. В тайге нет большинства искушений, которые знакомы горожанам. Люди здесь не знакомы с порнографией, не следят с замиранием сердец за чужой жизнью звёзд, не пробуют все зелья подряд и не трясутся в припадках танца по ночным клубам.

Прихожане во время освящения нового храма во имя Всемилостивого Спаса Русской православной старообрядческой церкви в городе Невьянске. Фото © ТАСС / Ася Добровольская

Староверы искренне любят своих жён, чтят родителей, соблюдают запреты предков, знают, что в ответе за своих детей. Они искренне полагаются на Бога: "Ну что же ты всё сам да сам? Тяжело, небось?" — и сводят общение с порочным миром к минимуму. Их неспешная жизнь подчинена одной цели — исправлению греховной человеческой сути и спасению души. Болезнь, по представлениям христиан, порождается грехом. А где его нет, нет и болезни.

Авторы Александр Лаврентьев