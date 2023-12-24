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5 секретов жизни староверов: почему они живут дольше и выглядят моложе

Какие тайны здоровья, красоты и долгой молодости хранят закрытые поселения староверов и отшельников по всей России и как это влияет на внешность людей.

23 декабря, 21:41
Прихожане во время освящения нового храма во имя Всемилостивого Спаса Русской православной старообрядческой церкви в городе Невьянске. Обложка © ТАСС / Ася Добровольская

Прихожане во время освящения нового храма во имя Всемилостивого Спаса Русской православной старообрядческой церкви в городе Невьянске. Обложка © ТАСС / Ася Добровольская

Многие путешественники, проезжая через глухие староверческие сёла Алтая, Тувы или Урала, замечали, что население далёких от цивилизации деревень зачастую выглядит моложе городских сверстников, да и со здоровьем проблем у них почти нет.

Дело в том, что староверы, в отличие от других отшельников, обладают довольно обширными знаниями. Правда, основаны они не на исследованиях современных учёных, а на Священном писании и идут из глубины веков. И если изучить вопрос как следует, то окажется, что староверы в вопросах поддержания здоровья осведомлены лучше врачей. А в некоторых вопросах дадут эскулапам фору.

Берегут генетику

Например, известно, что староверческие семьи в прямом смысле слова "берегут свою генетику". Они никогда не женятся и не выдают замуж дочерей за односельчан, а ищут невест и женихов в самых отдалённых деревнях. Так они избегают генетических болезней и накопления генов, отвечающих за отклонения.

Население далёких от цивилизации деревень зачастую выглядит моложе городских сверстников. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Население далёких от цивилизации деревень зачастую выглядит моложе городских сверстников. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Старообрядцы поступают так из-за древнего закона, введённого ещё княгиней Ольгой, по которому родство между женихом и невестой должно отсутствовать до девятого колена. Старообрядец может даже жениться на нерусской, но не нарушит законы предков.

Иногда, чтобы выдать замуж дочерей, старообрядцам приходилось идти на всевозможные ухищрения. Например, в советское время староверы Сахалина бежали в Маньчжурию целыми семьями и там находили женихов и невест детям. Игра стоила свеч: близкородственных браков не было, внуки рождались здоровыми.

Боятся "дурной крови"

Выдать дочь замуж за чужака, да ещё за человека городского или другой веры — у отшельников дело немыслимое. В дальних деревнях семья, род — не пустые слова. Главы семейств заботятся о своих потомках и держат за них ответ перед Богом. А выдать дочь или внучку замуж за чужака означает для них занести в свой род "дурную кровь".

Выдать дочь замуж за чужака, да ещё за человека городского или другой веры — у отшельников дело немыслимое. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Выдать дочь замуж за чужака, да ещё за человека городского или другой веры — у отшельников дело немыслимое. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

В немногочисленных отдалённых общинах все люди как на ладони. Общество знает, у кого что за душой. Кто щедр, кто скуп, кто хороший хозяин, а кто мот. Для дочерей, внучек и правнучек женихов ищут здоровых, психически уравновешенных, работящих, без дурных наклонностей и пороков — то есть без дурной крови. Чужаку здесь "не светит". Зато семьи крепкие, часто девушек выдают замуж, лишь заручившись их согласием.

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Не любят чужаков за столом

Староверы никогда не приглашают за свой стол чужаков, а если одинокий путник попросит у них воды, выбросят кружку, которой он пользовался. Делается это не только для того, чтобы обезопасить общину от болезней, но и чтобы обезопасить её от грехов. Ведь бывают случаи, когда даже здоровый человек из города, который уже прожил в общине несколько недель, не допускается к общей трапезе, ему накрывают стол в отдельной комнате.

Детям запрещают играть на берегах водоёмов, кидать в воду камни или плевать в неё. Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Детям запрещают играть на берегах водоёмов, кидать в воду камни или плевать в неё. Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Есть версия, будто староверы считают, что микробиота, присутствующая в организме чужака, хранит его духовную нечистоту и способна влиять на других людей. Это предположение хорошо объясняет и тот факт, что отшельники никогда не будут использовать посуду после того, как её лизнули или даже понюхали животные. Посуда либо выбрасывается, либо тщательно промывается в проточной воде. Пользоваться посудой после собаки означает сравнять себя и её.

Пьют освящённую воду

Известно, что большая часть отшельников испытывает особые чувства по отношению к чистой воде — как к крещенской купели. Старообрядцы берут воду для питья только из освящённых водоёмов — рек и ручьёв. Освящают их раз в году. Этой же водой лечатся. Детям запрещают играть на берегах водоёмов, кидать в воду камни или плевать в неё. Для христиан старого обряда вода — это слёзы Христовы. Поэтому относятся к чистой воде с трепетом.

Большая часть отшельников испытывает особые чувства по отношению к чистой воде — как к крещенской купели. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Большая часть отшельников испытывает особые чувства по отношению к чистой воде — как к крещенской купели. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Но, конечно, и у староверов есть свои лечебные источники. На Алтае это ручьи, которые бьют на склонах горы Белухи. По последним исследованиям, эта вода содержит все необходимые соли, микроэлементы для поддержания молодости, а также ионы серебра.

Живут в чистоте духовной и физической

Но, наверное, самое главное, что даёт отшельникам здоровье и молодость, — это жизнь по заповедям. В тайге нет большинства искушений, которые знакомы горожанам. Люди здесь не знакомы с порнографией, не следят с замиранием сердец за чужой жизнью звёзд, не пробуют все зелья подряд и не трясутся в припадках танца по ночным клубам.

Прихожане во время освящения нового храма во имя Всемилостивого Спаса Русской православной старообрядческой церкви в городе Невьянске. Фото © ТАСС / Ася Добровольская

Прихожане во время освящения нового храма во имя Всемилостивого Спаса Русской православной старообрядческой церкви в городе Невьянске. Фото © ТАСС / Ася Добровольская

Староверы искренне любят своих жён, чтят родителей, соблюдают запреты предков, знают, что в ответе за своих детей. Они искренне полагаются на Бога: "Ну что же ты всё сам да сам? Тяжело, небось?" — и сводят общение с порочным миром к минимуму. Их неспешная жизнь подчинена одной цели — исправлению греховной человеческой сути и спасению души. Болезнь, по представлениям христиан, порождается грехом. А где его нет, нет и болезни.

10 запретов отшельницы Агафьи, которые она неукоснительно соблюдает
10 запретов отшельницы Агафьи, которые она неукоснительно соблюдает
Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев
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