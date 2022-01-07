Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Башкирии

Вертолёт Eurocopter AS 350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, на его борту находилось три человека.

Инцидент произошёл около 23 часов по мск. Частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, спасатели не могут добраться до места ЧП из-за сложных погодных условий, к ним на помощь выдвинулась снегоуборочная техника. Собеседник Лайфа добавил, что, предварительно, пострадало два человека.