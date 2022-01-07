Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Башкирии
По предварительным данным, пострадало два человека. На место выдвинулись спасатели.
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Вертолёт Eurocopter AS 350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, на его борту находилось три человека.
Инцидент произошёл около 23 часов по мск. Частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, спасатели не могут добраться до места ЧП из-за сложных погодных условий, к ним на помощь выдвинулась снегоуборочная техника. Собеседник Лайфа добавил, что, предварительно, пострадало два человека.
Другое ЧП с вертолётом произошло 27 декабря прошлого года. Тогда Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. В результате спустя несколько часов спасатели нашли место падения, однако к тому времени пилот скончался.
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