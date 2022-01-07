В аэропорту Бишкека заметили два принадлежащих семье Назарбаева частных самолёта

Отмечается, что самолёт Bombardier Global Express приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:20 (19:20 мск). Другое аналогичное судно, также, по данным СМИ, принадлежащее семье экс-лидера республики, совершил посадку в 23:10 (20:10 мск). Как сообщили в пресс-службе авиагавани, лайнеры прибыли на техническую стоянку. При этом там заявили, что не в курсе, кому принадлежат самолёты. В полночь один из бизнес-джетов улетел.