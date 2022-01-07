В аэропорту Бишкека заметили два принадлежащих семье Назарбаева частных самолёта
В воздушной гавани сообщили, что лайнеры приземлялись на техническую стоянку. Один из них уже улетел.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Два частных самолёта, принадлежащих, предположительно, семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приземлились накануне вечером в аэропорту Бишкека. Об этом со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24 сообщает киргизское информационное агентство 24.kg.
Отмечается, что самолёт Bombardier Global Express приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:20 (19:20 мск). Другое аналогичное судно, также, по данным СМИ, принадлежащее семье экс-лидера республики, совершил посадку в 23:10 (20:10 мск). Как сообщили в пресс-службе авиагавани, лайнеры прибыли на техническую стоянку. При этом там заявили, что не в курсе, кому принадлежат самолёты. В полночь один из бизнес-джетов улетел.
"Принадлежность воздушного судна неизвестна, он выполнял коммерческий рейс, и кто был пассажиром судна, нам неизвестно, так как в нашу компетенцию это не входит", — сообщили в аэропорту.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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