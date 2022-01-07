Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество обратился к верующим с пожеланием в наступившем году мира и лада в семьях и любви в сердцах. Он отметил, что хотел бы, "чтобы надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого".

"Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним — всех, кто нуждается в вашей поддержке и участии. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!" — сказал патриарх в рождественском видеообращении.

В ночь с 6 на 7 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — 7 января отмечают прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.