Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Один из 12 главных праздников христианства отмечают в ночь на 7 января божественной литургией.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество обратился к верующим с пожеланием в наступившем году мира и лада в семьях и любви в сердцах. Он отметил, что хотел бы, "чтобы надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого".
"Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним — всех, кто нуждается в вашей поддержке и участии. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!" — сказал патриарх в рождественском видеообращении.
В ночь с 6 на 7 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — 7 января отмечают прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Ранее Лайф выяснял, почему православное Рождество отмечают 7 января и что можно и нельзя делать в этот день. А также почему этот праздник настолько популярен в России, каковы его особенности и почему Рождество принято отмечать именно 7 января.
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