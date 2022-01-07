НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Глава государства добавил, что РПЦ играет огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ, а также в сбережении исторического и культурного наследия.

7 января, 06:44
<p>Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67559/photos/67352" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан со светлым праздником Рождества. Текст послания главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. <...> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего", — говорится в тексте послания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Глава государства добавил, что Русская православная церковь, как и другие христианские конфессии, играет огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, а также в сбережении исторического и культурного наследия. По словам Путина, такая деятельность "достойна искреннего признания".

Как уже писал Лайф, Путин в этом году встретил Рождество в домовой церкви резиденции "Ново-Огарёво". Четырёхпрестольный храм с крестильней был построен в селе Усово в далёком 1765 году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1