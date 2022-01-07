Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан со светлым праздником Рождества. Текст послания главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. <...> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего", — говорится в тексте послания.

Глава государства добавил, что Русская православная церковь, как и другие христианские конфессии, играет огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, а также в сбережении исторического и культурного наследия. По словам Путина, такая деятельность "достойна искреннего признания".