Боевики в Казахстане обезглавили курсанта
По словам замруководителя администрации президента Даурена Абаева, минувшей ночью в Алма-Ате был предпринят штурм департамента полиции.
Фото © ТАСС / Orda.kz
Известен как минимум один случай, когда боевики в Казахстане отсекли голову сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Казахстан со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана Даурена Абаева.
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"Был предпринят штурм департамента полиции. <...> Главной целью были сотрудники охраны правопорядка. Известен минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта", — заявил Абаев, комментируя произошедшие минувшей ночью события в Алма-Ате.
Он также добавил, что в общей сложности уже погибло 18 сотрудников полиции.
Ранее Лайф сообщал о том, что критический уровень террористической опасности введён на всей территории Казахстана. В регионах республики также установлен режим антитеррористической операции. По данным МВД, в общей сложности выставлено 70 круглосуточных блокпостов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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