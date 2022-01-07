Боевики в Казахстане обезглавили курсанта

Известен как минимум один случай, когда боевики в Казахстане отсекли голову сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Казахстан со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана Даурена Абаева. .

"Был предпринят штурм департамента полиции. <...> Главной целью были сотрудники охраны правопорядка. Известен минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта", — заявил Абаев, комментируя произошедшие минувшей ночью события в Алма-Ате.

Он также добавил, что в общей сложности уже погибло 18 сотрудников полиции.