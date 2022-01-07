Силовикам удалось предотвратить попытки ввоза оружия в Нур-Султан

Несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан минувшей ночью удалось предотвратить правоохранительным органам, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на полицию.

По данным телеканала "Хабар-24", силовики также остановили несколько автобусов с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Как сообщили полицейские, пассажиры не смогли им объяснить цель визита в столицу.