Силовикам удалось предотвратить попытки ввоза оружия в Нур-Султан
Правоохранители также остановили несколько автобусов с молодыми людьми из южных регионов страны, которые не смогли объяснить, зачем направляются в столицу.
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Несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан минувшей ночью удалось предотвратить правоохранительным органам, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на полицию.
По данным телеканала "Хабар-24", силовики также остановили несколько автобусов с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Как сообщили полицейские, пассажиры не смогли им объяснить цель визита в столицу.
Как сообщал Лайф ранее, в Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников. По данным силовых структур республики, ещё 18 злоумышленников были ранены.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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