Президент Казахстана Токаев 7 января выступит с новым обращением к народу
Ранее утром глава республики провёл совещание с участием руководства администрации, совета безопасности и силовых структур.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу страны 7 января, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на официального представителя главы государства Берика Уали.
"Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали", — сообщил телеканал "Хабар-24".
Ранее утром Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с членами контртеррористического штаба. На совете были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, а также ситуация в регионах. По итогам встречи Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков. По его словам, конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны, однако бандиты всё ещё применяют оружие.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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