Президент Казахстана Токаев 7 января выступит с новым обращением к народу

"Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали", — сообщил телеканал "Хабар-24".

Ранее утром Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с членами контртеррористического штаба. На совете были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, а также ситуация в регионах. По итогам встречи Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков. По его словам, конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны, однако бандиты всё ещё применяют оружие.