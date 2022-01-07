Два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области
Сообщается, что ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
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В Ульяновской области в результате столкновения двух автомобилей погибло три человека, в том числе двое подростков. Ещё восемь человек получили травмы, сообщает портал "МВД Медиа".
Авария произошла минувшей ночью примерно в 02:20 на 144 километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. По предварительным данным, водитель Toyota RAV4 допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz.
"В результате ДТП три человека погибли, среди них два несовершеннолетних ребёнка 2007 года рождения, восемь человек получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области выросло до 15.
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