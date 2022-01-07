Два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области

В Ульяновской области в результате столкновения двух автомобилей погибло три человека, в том числе двое подростков. Ещё восемь человек получили травмы, сообщает портал "МВД Медиа".

Авария произошла минувшей ночью примерно в 02:20 на 144 километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. По предварительным данным, водитель Toyota RAV4 допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz.

"В результате ДТП три человека погибли, среди них два несовершеннолетних ребёнка 2007 года рождения, восемь человек получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.