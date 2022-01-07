Опрос показал, что большинство немцев поддерживают "Северный поток – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" поддерживает 60% жителей Германии. Такие данные приводят аналитики института Infratest dimap, которые провели соответствующее исследование для телеканала ARD.

Согласно результатам опроса, на востоке Германии проект поддерживает 70% населения, в то время как в западной части страны — 57%. При этом против строительства газопровода выступило всего 28% граждан, 30% из которых — на западе ФРГ и 18% — на востоке.