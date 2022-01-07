Опрос показал, что большинство немцев поддерживают "Северный поток – 2"
Больше всего противников проекта оказалось среди сторонников партии "Зелёные".
© ТАСС / Пётр Ковалёв
Газопровод "Северный поток – 2" поддерживает 60% жителей Германии. Такие данные приводят аналитики института Infratest dimap, которые провели соответствующее исследование для телеканала ARD.
Согласно результатам опроса, на востоке Германии проект поддерживает 70% населения, в то время как в западной части страны — 57%. При этом против строительства газопровода выступило всего 28% граждан, 30% из которых — на западе ФРГ и 18% — на востоке.
Исследование показало, что больше всего противников проекта — среди сторонников партии "Зелёные": 55% против и 34% за. Самое же большое число сторонников проекта приходится на партию "Альтернатива для Германии" — 86% при 8% выступающих против него.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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